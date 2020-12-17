В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Тарасова
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что казанский клуб расстанется с полузащитником Дмитрием Тарасовым, контракт которого истекает в конце декабря.
"С Тарасовым не будем заключать новый контракт. Это решение тренерского штаба", — приводит слова Сайманова Sport24.
33-летний Тарасов выступает за "Рубин" с января 2020 года. В феврале получил перелом левой ноги и пропустил несколько месяцев. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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