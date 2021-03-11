В "Рубине" отреагировали на информацию об интересе топ-клубов к Хвиче Кварацхелии
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что грузинским полузащитником клуба Хвичей Кварацхелией интересуются дортмундская "Боруссия", "Милан" и "Ювентус".
"Не знаю, насколько это правда. В настоящий момент у нас нет предложений от клубов итальянского чемпионата. Есть ли предложения из других лиг? Тоже нет", — приводит слова Сайманова "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что итальянские и немецкий клубы собираются просмотреть Кварацхелию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Грузия — Испания 28 марта.
В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20