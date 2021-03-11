В "Рубине" отреагировали на информацию об интересе топ-клубов к Хвиче Кварацхелии

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В "Рубине" отреагировали на информацию об интересе топ-клубов к Хвиче Кварацхелии

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал информацию о том, что грузинским полузащитником клуба Хвичей Кварацхелией интересуются дортмундская "Боруссия", "Милан" и "Ювентус".

"Не знаю, насколько это правда. В настоящий момент у нас нет предложений от клубов итальянского чемпионата. Есть ли предложения из других лиг? Тоже нет", — приводит слова Сайманова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что итальянские и немецкий клубы собираются просмотреть Кварацхелию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Грузия — Испания 28 марта.

В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 18 матчей, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Не пропустите: "Рубин" определился с ценой на Хвичу Кварацхелию. | http://soccernews.ru
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