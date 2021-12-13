В "Рубине" отреагировали на новость об интересе к Ломовицкому

Фото твиттер "Спартака"

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал слухи о желании казанского клуба подписать полузащитника "Спартака" Александра Ломовицкого.

"Сейчас мы интересуемся многими игроками. Да, в том числе и Александром Ломовицким из "Спартака", - сказал Сайманов.

В текущем сезоне Ломовицкий сыграл за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист.

Контракт 23-летнего футболиста с "красно-белыми" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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