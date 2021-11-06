В "Рубине" отреагировали на слухи о переговорах с "Газпромом"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отрицает наличие переговоров с газодобывающей компанией "Газпром".
Ранее сообщалось, что стороны могут заключить соглашение о титульном спонсорстве.
"Это неправда, никаких переговоров с "Газпромом" мы не ведём", - сказал Сайманов.
"Рубин" в текущем розыгрыше РПЛ занимает 8-е место в таблице по итогам 13 туров.
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