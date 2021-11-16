В "Рубине" отреагировали на слухи о скорой отставке Слуцкого

Фото твиттер "Рубина"

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов сделал заявление о будущем главного тренера команды Леонида Слуцкого.

"Сейчас у "Рубина" результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Самое плохое, когда есть завышенные ожидания. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков. Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Вы же видите, мы и так пробуем, и по-другому, по-третьему. Результат, соответственно, ожидаемый.

Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас всё спокойно и хорошо. Мы в "Рубине" не можем по-другому: стараемся работать в соответствии с принятым планом развития. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать", - сказал Сайманов.

Слуцкий возглавляет "Рубин" с декабря 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

В текущем розыгрыше РПЛ казанцы набрали 19 очков в 14 турах и занимают восьмое место в таблице.

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