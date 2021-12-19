В "Рубине" отреагировали на слухи о возможном приглашении Черчесова

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отреагировал на слухи, что Станислав Черчесов может возглавить команду.

"Бред полный", - приводит слова Сайманова Sport24.

Напомним, что с 2019 года "Рубин" тренирует Леонид Слуцкий. После 18 туров клуб идет в РПЛ на 10-м месте.

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