В "Рубине" отреагировали на слухи о возможном приглашении Черчесова
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отреагировал на слухи, что Станислав Черчесов может возглавить команду.
"Бред полный", - приводит слова Сайманова Sport24.
Напомним, что с 2019 года "Рубин" тренирует Леонид Слуцкий. После 18 туров клуб идет в РПЛ на 10-м месте.
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