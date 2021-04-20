В "Рубине" отреагировали на слухи об интересе к Пелкасу
Фото Fanatik
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов опроверг информацию о желании клуба купить полузащитника "Фенербахче" Димитриса Пелкаса.
Ранее сообщалось, что казанцы готовы заплатить за хавбека "канареек" до 10 миллионов евро.
"Мы ничего не предлагали за Пелкаса, тем более 10 миллионов евро. Да вы что. Клуб не ведёт никаких переговоров с "Фенербахче" по этому игроку, даже не рассматривали его кандидатуру.
Какие задачи на грядущее трансферное окно? Будем пытаться сохранить текущий состав, у нас ни у кого не заканчиваются контракты, поэтому сложностей с этим быть не должно. Но мы готовы и к усилениям. На какие позиции? Да на все, если мы увидим, что игрок придёт в команду и сделает нас сильнее, то обязательно его возьмём. "Рубин" всегда активно работает на трансферном рынке", - сказал Сайманов.
В этом сезоне на счету Пелкаса 8 голов и 8 ассистов в 35 играх за "Фенербахче".
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