В "Рубине" отреагировали на уход Хвичи
Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Пресс-служба казанского "Рубина" отреагировала на информацию о переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Динамо" из Батуми.
"Кварацхелия не приостанавливал контракт с "Рубином". Клуб не получал никаких бумаг», - приводит заявление пресс-службы "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что на семью 21-летнего Хвичи оказывается давление из-за его выступлений в России.
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