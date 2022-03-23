В "Рубине" отреагировали на уход Хвичи

Фото: твиттер Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Пресс-служба казанского "Рубина" отреагировала на информацию о переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии в "Динамо" из Батуми.

"Кварацхелия не приостанавливал контракт с "Рубином". Клуб не получал никаких бумаг», - приводит заявление пресс-службы "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что на семью 21-летнего Хвичи оказывается давление из-за его выступлений в России.

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