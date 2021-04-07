В "Рубине" отреагировали на высказывания Павлюченко в адрес Деспотовича
Фото: Сахарова Алёна, "Чемпионат"
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов не оставил без внимания слова Романа Павлюченко о нападающем казанцев Джордже Деспотовиче.
"Деспотович - большой шутник. Он очень тонкий человек. Все вот эти вот "я плохой" в адрес Федотова - это его тонкий юмор. Он часто в шутку говорит, что он лучший форвард мира.
Что касается его слов про заезды, Валерий Карпин после возвращения из Испании, также утверждал, что заезды за день до игры - это пережиток прошлого. Только это привело к бардаку и его команда заезжала в отель за два дня до игры.
Я бы не стал слишком серьезно воспринимать слова Павлюченко. Ничего такого Деспот не сказал. Возможно, Роме не нравятся высказывания легионеров. Не знаю. Сказал и сказал. Хотя Деспот - прорусский, на нашем хорошо разговаривает, Россию любит", - приводит слова Сайманова "Чемпионат".
Читайте также: Павлюченко жестко ответил Деспотовичу, который рассказал, что ему не нравится в России. | http://soccernews.ru
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