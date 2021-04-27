В "Рубине" отреагировали на желание "Ювентуса" усилиться Хвичей

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В "Рубине" отреагировали на желание "Ювентуса" усилиться Хвичей

Фото сайт РПЛ

Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов дал комментарий по поводу интереса "Ювентуса" к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

Ранее сообщалось, что "старая синьора" готова летом купить грузина за 20 миллионов евро в случае попадания в Лигу Чемпионов.

"У "Рубина" нет официальных предложений по Хвиче Кварацхелии ни от одного из клубов, включая "Ювентус", – цитирует Сайманова Metaratings.

В текущем сезоне 20-летний Хвича сыграл за "Рубин" 23 матча, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Слуцкий высказался о возможном уходе Хвичи. | http://soccernews.ru
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