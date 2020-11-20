В "Рубине" прокомментировали будущее Дмитрия Тарасова

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что будущее полузащитника Дмитрия Тарасова в казанском клубе зависит от главного тренера Леонида Слуцкого.

"У Тарасова контракт заканчивается 31 декабря, по нему будет решать Слуцкий. Когда закончим матчи в этом году, он выскажет своё мнение, будем от этого отталкиваться. А так, для меня Тарасов вообще суперпрофессионал. Очень хороший парень, для коллектива незаменимый. Такой дядька! Но решение будет принимать главный тренер", - сказал Сайманов.

33-летний Тарасов перешёл в "Рубин" в феврале, сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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