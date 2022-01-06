В "Рубине" прокомментировали инцидент с пьяным Игнатьевым

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В "Рубине" прокомментировали инцидент с пьяным Игнатьевым

Фото инстаграм Ивана Игнатьева

Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев избежит наказания за произошедшее в красноярском клубе The MODS.

Напомним, что футболисту сегодня исполнилось 23 года. Свой день рождения он начал отмечать ещё ночью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, форвард вступил в словесную перепалку с другими посетителями заведения. После конфликта его вывели из здания в сопровождении охраны.

"Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет", - сказал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Не пропустите: "Рубин" определился с соперниками по товарищеским матчам на первом зимнем сборе. | http://soccernews.ru
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