В "Рубине" прокомментировали инцидент с пьяным Игнатьевым
Фото инстаграм Ивана Игнатьева
Нападающий "Рубина" Иван Игнатьев избежит наказания за произошедшее в красноярском клубе The MODS.
Напомним, что футболисту сегодня исполнилось 23 года. Свой день рождения он начал отмечать ещё ночью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, форвард вступил в словесную перепалку с другими посетителями заведения. После конфликта его вывели из здания в сопровождении охраны.
"Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет", - сказал генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов.
В текущем сезоне Игнатьев сыграл 10 матчей и не забил ни одного гола. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
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