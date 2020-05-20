В "Рубине" прокомментировали информацию о возможном переходе Олега Шатова

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов опроверг слова президента "Урала" Григория Иванова, который заявил, что полузащитник "Зенита" Олег Шатов перейдет в казанский клуб.

"Олег Шатов сейчас игрок "Зенита". Контракт у него еще не закончился. Не может быть договоренностей с игроком другой команды. Может, Олег с кем-то и разговаривал, поэтому Григорий Викторович Иванов так говорит. Но никаких договоренностей нет", - приводят слова Сайманова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 29-летний Шатов провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее он играл за "Урал", "Анжи" и "Краснодар".

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