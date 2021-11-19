В "Рубине" прокомментировали приостановку карьеры Шатова
Фото твиттер Sportbox
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов признался, что в клубе не ожидали, что полузащитник Олег Шатов решит сделать паузу в карьере.
"Он принял такое решение, оно стало неожиданным. Думаю, что Олег ещё способен играть на уровне Премьер-лиги. Есть ли договорённость о том, что Шатов вернётся в "Рубин", если решит возобновить карьеру? Если решит, примем решение. Что сейчас про это говорить. Пока решение такое", - сказал Сайманов.
Напомним, что 31-летний футболист расторг контракт с "Рубином" и стал свободным агентом.
В составе команды из Татарстана Шатов за полтора сезона забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.
Не пропустите: Шатов объяснил приостановку карьеры. | http://soccernews.ru
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