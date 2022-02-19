В "Рубине" прокомментировали слухи об интересе к Ракицкому
Фото твиттер "Зенита"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский не подтвердил информацию о желании казанского клуба заполучить центрального защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.
"Зенит" играет тяжёлую двухматчевую серию с "Бетисом". Даже если бы мы интересовались Ракицким, было бы верхом хамства сейчас расшатывать ситуацию внутри "Зенита" и таким образом проявлять неуважение к Семаку и его тренерскому штабу. Мы все за них переживаем, они добывают очки для России в еврокубках. Мы не интересуемся Ракицким", - сказал Яровинский.
Напомним, что летом 2022 года украинец станет свободным агентом, если "Зенит" в ближайшие месяцы не убедит его продлить контракт.
В текущем сезоне Ракицкий сыграл 23 матча, забил 2 гола и сделал 6 ассистов в составе "сине-бело-голубых".
Не пропустите: "Рубин" объявил о переходе 21-летнего защитника. | http://soccernews.ru
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