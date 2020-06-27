В "Рубине" прокомментировали слухи об интересе к Вагнеру Лаву

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский опроверг информацию, согласно которой казанский клуб претендовал на экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава.

"Это стопроцентный фейк. Вагнер - нереально топовый игрок. Я уверен, что он бы сейчас в России выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то изначально нацелены на другой возраст. Необязательно, что это будет какой-то молодой 20-летний нападающий. Вагнер в ближайший год - это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме "Зенита", наверное. Но мне кажется, что это уже история, когда игрок немного на сходе", - сказал Яровинский.

Напомним, что 36-летний бразилец хотел перейти в ЦСКА и завершить карьеру в московском клубе, но в итоге армейцы решили отказаться от его приглашения.

После срыва переговоров Вагнер Лав довольно быстро согласовал свой переход в казахстанский "Кайрат".

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