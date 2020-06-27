В "Рубине" прокомментировали слухи об интересе к Вагнеру Лаву

Теги рубинцска москвавагнер лав

В "Рубине" прокомментировали слухи об интересе к Вагнеру Лаву

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский опроверг информацию, согласно которой казанский клуб претендовал на экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава.

"Это стопроцентный фейк. Вагнер - нереально топовый игрок. Я уверен, что он бы сейчас в России выглядел бы очень прилично. Но если мы приобретаем иностранного форварда, то изначально нацелены на другой возраст. Необязательно, что это будет какой-то молодой 20-летний нападающий. Вагнер в ближайший год - это суперусиление для любого клуба РПЛ, кроме "Зенита", наверное. Но мне кажется, что это уже история, когда игрок немного на сходе", - сказал Яровинский.

Напомним, что 36-летний бразилец хотел перейти в ЦСКА и завершить карьеру в московском клубе, но в итоге армейцы решили отказаться от его приглашения.

После срыва переговоров Вагнер Лав довольно быстро согласовал свой переход в казахстанский "Кайрат".

Не пропустите: "Рубин" объявил о подписании контракта с 18-летним нападающим Косаревым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру

40-летний Роналдиньо может возобновить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов