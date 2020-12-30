В "Рубине" прокомментировали желание Кварацхелии перейти в европейский клуб
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал слова грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, который заявил, что хочет перебраться в европейский клуб.
"Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать", - приводит слова Сайманова "Р-Спорт".
В нынешнем сезоне 19-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. С 2019 года Кварацхелия вызывается в сборную Грузии. За национальную команду он провел пять матчей и забил один гол.
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