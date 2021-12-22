В "Рубине" рассказали о будущем Слуцкого и Хвичи
Фото сайт РПЛ
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов отреагировал на слухи об отставке наставника команды Леонида Слуцкого и о продаже Хвичи Кварацхелии.
"Уходит ли Слуцкий? Да вы что! Хвича тоже остается. Если предложат 20 миллионов евро? Не смогу отказаться", - заявил Сайманов.
В этом сезоне на счету Кварацхелии один гол и два ассиста в 17 матчах.
После 18 туров "Рубин" идет в РПЛ на десятом месте.
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