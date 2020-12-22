В "Рубине" рассказали о несостоявшемся трансфере Урунова
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, почему клуб отказался от трансфера узбекистанского полузащитника московского "Спартака" Остона Урунова.
"Сначала нам отказали. Потом назвали цену — честно говоря, мы могли трех игроков купить за эти деньги. Мы в итоге сделали выбор в пользу японского футболиста. Вопрос закрыт — на эту позицию взяли японца в аренду", — приводит слова Сайманова "Рейтинг букмекеров".
Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы" по решению бывшего генерального директора московского и уфимского клубов Шамиля Газизова.
В нынешнем сезоне 20-летний Урунов провел за "Спартак" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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