В "Рубине" рассказали подробности о травме Самошникова
Фото: инстаграм Ильи Самошникова/Автор неизвестен
Евгений Моисеев, агент защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова, рассказал подробности о травме футболиста.
"Илья чувствует себя не совсем хорошо. Будем делать МРТ и после этого будет какая-то ясность. Травма связана с голеностопом - подозрение на растяжение связок. Сделали снимок - перелома нет. С рукой, на которую наступили в матче, все в порядке. Сейчас вопрос именно по связкам", - приводит слова Моисеева "Чемпионат".
Напомним, что травму Самошников получил в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским "Уралом" (4:0).
В нынешнем сезоне 23-летний Самошников провел за "Рубин" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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