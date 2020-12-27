В "Рубине" рассказали, сколько клуб заплатил за Игнатьева

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что казанский клуб не платил семь миллионов евро за нападающего Ивана Игнатьева, который перешел из "Краснодара" в январе 2020 года.

"Краснодар" должен был нам 3 миллиона евро за права на Егора Сорокина, так что в сделке по Игнатьеву был взаимозачет. Переход Сорокина — это и был наш первый платеж. А потом мы договорились о выплатах траншами на несколько лет. Поэтому "Рубин" не платил за Игнатьева 7 миллионов евро, как это подается в прессе. Мы специально растянули эти платежи, а "Краснодар" пошел нам на встречу, потому что там понимают, что у нас не так все просто с деньгами. У нас просто не было таких средств, чтобы купить у них игрока сразу за такую сумму", - приводит слова Сайманова "БИЗНЕС Online".

В нынешнем сезоне 21-летний Игнатьев провел за "Рубин" 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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