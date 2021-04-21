В "Рубине" сделали заявление о травме Хвичи

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Пресс-служба казанского "Рубна" сообщила, что грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия пропустит несколько недель из-за травмы бедра. Таким образом, сезон для хавбека завершен досрочно.

"У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займет несколько недель", - говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний Кварацхелия провел за "Рубин" 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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