В "Рубине" выбрали нового капитана команды

Теги рубинвячеслав подберезкин

В "Рубине" выбрали нового капитана команды
Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин назначен новым капитаном команды, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Вице-капитанами игроки команды выбраны Виталий Денисов и Евгени Башкиров.

27-летний Подберезкин является воспитанником ЦСКА. Хавбек выступает за "Рубин" с 2018 года. Всего он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2021 года.

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