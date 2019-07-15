В "Рубине" выбрали нового капитана команды



Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин назначен новым капитаном команды, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Вице-капитанами игроки команды выбраны Виталий Денисов и Евгени Башкиров.

Вячеслав Подбёрезкин – новый капитан «Рубина» ⚡️



Вице-капитанами игроки нашей команды выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова. pic.twitter.com/3GCS5AsgRu — «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июля 2019 г.

27-летний Подберезкин является воспитанником ЦСКА. Хавбек выступает за "Рубин" с 2018 года. Всего он провел за клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Рубином" действует до лета 2021 года.

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