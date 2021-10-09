В "Рубине" высказались о будущем Хвичи

Фото: инстаграм "Рубина"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский поделился информацией о будущем хавбека Хвичи Кварацхелии.

"Кварацхелия был в сфере интересов серьезных клубов, однако они не пришли с финальным предложением, потому что для предложения по игроку из РПЛ должно сложиться много факторов.

Они не сложились сейчас. Уверен, что сложатся зимой или летом. Не сомневаюсь, что футболист такого таланта обязательно уедет. Мы были готовы отпустить Кварацхелию за 20 миллионов евро", - заявил Яровинский.

В текущем сезоне на счету Хвичи один гол и одна результативная передача в 10 играх.

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