В "Рубине" высказались о заражении Кварацхелии коронавирусом

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о том, что хавбек Хвича Кварцхелия заразился коронавирсом.

"Я знаю не больше вашего. Мы постоянно сдаем анализы, у него везде отрицательные были. Даже сомнительных не было. Очень жаль, конечно. Но с другой стороны, наверное, все переболеют, я так понимают. Конечно, хотелось бы посмотреть на Хвичу в матче с Северной Македонией - решающая игра для сборной Грузии", - цитирует Сайманов "СЭ".

Ранее пресс-служба сборной Грузии сообщила о том, что футболист сдал положительный тест на коронавирус и изолирован от команды.

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