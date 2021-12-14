В "Рубине" высказались в будущем Слуцкого в клубе
Фото: инстаграм Леонида Слуцкого/Автор неизвестен
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил, что руководство казанского клуба по-прежнему доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому, несмотря на серию неудачных результатов.
"Что касается главного тренера, то у руководства "Рубина" полное и безусловное доверие к Леониду Слуцкому и его тренерскому штабу. Тренерский вопрос в клубе даже не поднимался", – приводит слова Сайманова "Чемпионат".
Напомним, что "Рубин" проиграл три матча подряд в Российской Премьер-Лиге. После 18 туров "Рубин", набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице.
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