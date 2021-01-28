В руководстве "Барселоны" произошёл конфликт из-за трансфера Эрика Гарсии

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс отказывается покупать в январе центрального защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию.

По информации Marca, временный руководитель каталонского клуба ссылается на отсутствие денег, в связи с чем блокирует трансфер.

Действиями Тускетса крайне недоволен кандидат в президенты Жоан Лапорта, который считает, что происходящее не в интересах "сине-гранатовых".

Напомним, что Гарсия является воспитанником "Барсы". Летом он станет свободным агентом в связи с истечением контракта с "горожанами".

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