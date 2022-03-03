В руководстве "Локомотива" высказались об уходе Гисдоля

Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен

Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник поделился мнением об уходе Маркуса Гисдоля с поста главного тренера московского клуба.

"Уход Гисдоля? Клуб работает, Марвин справится. Мы уверены", - приводит слова Плутника "Чемпионат".

Напомним, что 1 марта Гисдоль покинул "Локомотив" по собственному желанию. Его преемником назначен Марвин Комппер. Впрочем, номинально обязанности главного тренера "Локомотива" будет исполнять Дмитрий Лоськов.

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