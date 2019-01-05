В руководстве "Марселя" возникли разногласия из-за Балотелли

В руководстве "Марселя" возникли разногласия по поводу приобретения игрока "Ниццы" Марио Балотелли. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным издания, президент клуба Жак-Анри Эйро хочет подписать игрока. Однако спортивный директор Андони Субисаррета не хочет этого делать.

Напомним, что "Ницца" планирует разорвать контракт с Балотелли.

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