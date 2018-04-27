В руководстве "Милана" возник конфликт, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в последнее время разладились отношения между генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли - функционеры, в частности, не сходятся в методах работы с агентами.

Ранее сообщалось, что владельцы "Милана" могут уволить Мирабелли из-за провальной трансферной кампании.

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