В руководстве "Милана" возник конфликт

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В руководстве "Милана" возник конфликт

В руководстве "Милана" возник конфликт, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в последнее время разладились отношения между генеральным директором Марко Фассоне и спортивным директором Массимилиано Мирабелли - функционеры, в частности, не сходятся в методах работы с агентами.

Ранее сообщалось, что владельцы "Милана" могут уволить Мирабелли из-за провальной трансферной кампании.  

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