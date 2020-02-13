В руководстве "Милана" возникли разногласия из-за кандидатуры главного тренера
У руководителей "Милана" пока нет компромисса касательно кандидатуры нового главного тренера, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, технический директор клуба Паоло Мальдини и руководитель футбольного отдела Звонимир Бобан хотят вернуть Массимилиано Аллегри.
В свою очередь, генеральный директор "россонери" Иван Газидис настаивает на приглашении Ральфа Рангника.
Ранее стало известно о возможном назначении на пост наставника "Милана" Андрея Шевченко или Марселино Гарсии Тораля. Сейчас команду возглавляет Стефано Пиоли.
Не пропустите: Агент Марселино прокомментировал интерес со стороны "Милана". | http://soccernews.ru
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