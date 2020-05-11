В руководстве "Зенита" прокомментировали заявление Путина о завершении периода нерабочих дней
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая.
"Заявление президента отражает то, что мы достигли фазы стабилизации, из нерабочего режима выходим.
При соблюдении всех нормативов это позволяет постепенно вернуться к тренировочному процессу и, надеюсь, возобновлению чемпионата. Если решение о возобновлении сезона будет принято не позднее 27 мая, то мы сможем начать играть в середине июня", – приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, что режим нерабочих дней действовал в России более месяца из-за угрозы распространения коронавируса. В настоящее время в Российской Федерации диагностировано более 221 тысячи случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более двух тысяч человек.
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