В руководстве "Зенита" возник конфликт из-за ситуации с Кокориным

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта остался недоволен историей с нападающим Александром Кокориным.

Сообщается, что испанский функционер открыто выразил возмущение из-за того, что аренду 28-летнего футболиста в "Сочи" с ним не согласовали.

Более того, Рибальте непонятно решение руководства клуба в преддверии изменений лимита на легионеров расстаться с высококлассным форвардом, имеющим российский паспорт.

Напомним, что Кокорин отказался переходить в "Сочи", вследствие чего его отправили в "Зенит-2" готовиться ко второй части сезона. Не исключено, что в ближайшее время он расторгнет контракт с "сине-бело-голубыми" и уйдёт в другую команду на правах свободного агента.

Не пропустите: Уткин дал совет Кокорину касательно продолжения карьеры. | http://soccernews.ru