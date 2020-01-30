В руководстве "Зенита" возник конфликт из-за ситуации с Кокориным
Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта остался недоволен историей с нападающим Александром Кокориным.
Сообщается, что испанский функционер открыто выразил возмущение из-за того, что аренду 28-летнего футболиста в "Сочи" с ним не согласовали.
Более того, Рибальте непонятно решение руководства клуба в преддверии изменений лимита на легионеров расстаться с высококлассным форвардом, имеющим российский паспорт.
Напомним, что Кокорин отказался переходить в "Сочи", вследствие чего его отправили в "Зенит-2" готовиться ко второй части сезона. Не исключено, что в ближайшее время он расторгнет контракт с "сине-бело-голубыми" и уйдёт в другую команду на правах свободного агента.
Не пропустите: Уткин дал совет Кокорину касательно продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
главное
-
Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде
-
Официально: Соболев подписал контракт со "Спартаком"
-
"Аякс" готовит очередное супер-поколение! Уже сейчас в составе есть футболисты, которые в перспективе могут повторить недавний подвиг в ЛЧ
-
"Рома" объявила об аренде нападающего "Барселоны"
-
"Локомотив" нацелился на Кокорина
Лента новостей
-
Кшиштоф Пентек стал игроком "Герты"
-
Betting Insider: "Сельта" арендует Смолова
-
"Барселона" не будет покупать форварда этой зимой
-
ЦСКА поспорит за трансферную цель "Спартака"
-
"Урал" отказался от кандидатуры Жамалетдинова
-
В руководстве "Зенита" возник конфликт из-за ситуации с Кокориным
-
1
Лэмпард недоволен пассивностью "Челси" на трансферном рынке
-
Первый тренер Соболева оценил перспективы нападающего в "Спартаке"
-
"Рубин" поборется за защитника "Урала"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на экс-форварда "Зенита"
-
Уткин дал совет Кокорину касательно продолжения карьеры
-
"Барселона" получила приоритетное право выкупа "нового Криштиану Роналду"
-
СМИ: Ригони возвращается в "Зенит"
-
"Тоттенхэм", "Арсенал" и "Эвертон" поборются за полузащитника "Саутгемптона"
-
Соболев поделился мнением о "Спартаке"
-
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об интересе к Кокорину
-
Официально: Рохо покинул "Манчестер Юнайтед" и стал игроком "Эстудиантеса"
-
Коэнтрау грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний в суде
-
Цорн прокомментировал переход Соболева в "Спартак"
-
"Рома" приобрела хавбека "Эльче"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15