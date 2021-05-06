В Румынии футболист догонял клубный автобус, уехавший без него

Теги чфр клуж

В Румынии футболист догонял клубный автобус, уехавший без негоФото:  Telekom Sport

Забавный случай произошел с хавбеком "ЧФР Клуж" Овидиу Хобаном.

После игры против "Академики Клинчени" автобус ЧФР уехал, оставив Хобана на улице. Футболисту пришлось догонять клубный автобус.

"ЧФР Клуж" лидирует в румынской Лиги 1, опережая ближайшего соперника на два очка.

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