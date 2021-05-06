В Румынии футболист догонял клубный автобус, уехавший без него
Фото: Telekom Sport
Забавный случай произошел с хавбеком "ЧФР Клуж" Овидиу Хобаном.
После игры против "Академики Клинчени" автобус ЧФР уехал, оставив Хобана на улице. Футболисту пришлось догонять клубный автобус.
"ЧФР Клуж" лидирует в румынской Лиги 1, опережая ближайшего соперника на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЧФР Клуж
|26
|52
|2
|CS U Craiova
|26
|46
|3
|Ботошани
|26
|45
|4
|Стяуа Бухарест
|26
|44
|5
|Газ Метан Медиаш
|26
|43
|6
|Астра Плоешти
|26
|42
|7
|СК ФК Вииторул Констанца
|26
|40
|8
|Динамо Бухарест
|26
|34
|9
|Sepsi
|26
|33
|10
|Hermannstadt
|26
|25
|11
|Киндия
|26
|25
|12
|CSMS Iaşi
|26
|22
|13
|Буфтя
|26
|22
|14
|КС ФК Петролул ЗФ 1948 Берка
|26
|20