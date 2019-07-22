В Румынии главный тренер перенёс сердечный приступ во время матча
Наставник бухарестского "Динамо" Эуджену Нягое перенёс сердечный приступ во время матча своей команды с "КСУ Крайовой".
51-летний специалист потерял сознание в середине первого тайма и был немедленно госпитализирован. Сейчас жизни тренера ничего не угрожает.
BREAKING NEWS: Absolutely shocking stuff during the big Dinamo vs Craiova derby! Dinamo manager Neagoe collapsed on his bench. He is now taken care of by the doctors on the ambulance. Players are crying, fans petrified. Shocking scenes! pic.twitter.com/mSNHweOZmZ— Emanuel Roşu (@Emishor) 21 июля 2019 г.
Стоит отметить, что Нягое в последнее время находился под серьёзным давлением из-за угрозы отставки с занимаемого поста.
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