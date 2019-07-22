В Румынии главный тренер перенёс сердечный приступ во время матча

Теги динамо бухарест

В Румынии главный тренер перенёс сердечный приступ во время матча

Наставник бухарестского "Динамо" Эуджену Нягое перенёс сердечный приступ во время матча своей команды с "КСУ Крайовой".

51-летний специалист потерял сознание в середине первого тайма и был немедленно госпитализирован. Сейчас жизни тренера ничего не угрожает.

Стоит отметить, что Нягое в последнее время находился под серьёзным давлением из-за угрозы отставки с занимаемого поста.

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