В Румынии молодого футболиста заменили через 23 секунды после начала матча
Главный тренер ЧФР Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника Алина Фика через 23 секунды после начала матча чемпионата Румынии с "Газ-Метаном" (0:0).
Дело в том, что в высшем дивизионе Румынии на поле должны выходить два футболиста не старше 21 года и один из них должен отыграть все 90 минут.
Таким образом, Петреску сумел обойти данное правило.
"Я оказался в неловкой ситуации. Я был вынужден так поступить из-за правила. Но мне не нравится то, что я сделал. Из-за меня игрок потерял уверенность. Подобный дебют - это плохо для футбола", - сказал Петреску.
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|Атлетико Монсон
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|Реал Сарагоса II
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|Вильянуэва КФ
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|40
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|Утебо
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|51
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|Сан Лоренцо
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|43
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|40
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|40
|43
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|Бреа
|40
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|40
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|17
|Эбро
|40
|40
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|Фигеруэлас
|40
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|Иллуэка
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