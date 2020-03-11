В Румынии молодого футболиста заменили через 23 секунды после начала матча

Главный тренер ЧФР Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника Алина Фика через 23 секунды после начала матча чемпионата Румынии с "Газ-Метаном" (0:0).

Дело в том, что в высшем дивизионе Румынии на поле должны выходить два футболиста не старше 21 года и один из них должен отыграть все 90 минут.

Таким образом, Петреску сумел обойти данное правило.

"Я оказался в неловкой ситуации. Я был вынужден так поступить из-за правила. Но мне не нравится то, что я сделал. Из-за меня игрок потерял уверенность. Подобный дебют - это плохо для футбола", - сказал Петреску.

Не пропустите: Луис Адриано отметился хет-триком в матче Кубка Либертадорес. | http://soccernews.ru