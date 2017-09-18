В Румынии определились с новым наставником сборной
Федерация футбола Румынии достигла принципиальной договоренности с Козмином Контрой, который в скором времени возглавит местную сборную.
Окончательное решение по специалисту будет приниматься исполкомом федерации.
Отметим, что сейчас Контра работает с бухарестским "Динамо".
Читайте: Петреску отказался возглавить сборную Румынии | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|8
|17
|2
|Швеция
|8
|16
|3
|Нидерланды
|8
|13
|4
|Болгария
|8
|12
|5
|Люксембург
|8
|5
|6
|Беларусь
|8
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Швейцария
|8
|24
|2
|Португалия
|8
|21
|3
|Венгрия
|8
|10
|4
|Фарерские острова
|8
|8
|5
|Андорра
|8
|4
|6
|Латвия
|8
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|8
|24
|2
|Северная Ирландия
|8
|19
|3
|Азербайджан
|8
|10
|4
|Чехия
|8
|9
|5
|Норвегия
|8
|7
|6
|Сан-Марино
|8
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|7
|15
|2
|Ирландия
|7
|13
|3
|Уэльс
|7
|11
|4
|Австрия
|7
|8
|5
|Грузия
|7
|4
|6
|Молдова
|7
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|8
|19
|2
|Черногория
|8
|16
|3
|Дания
|8
|16
|4
|Румыния
|8
|9
|5
|Армения
|8
|6
|6
|Казахстан
|8
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|8
|20
|2
|Словакия
|8
|15
|3
|Словения
|8
|14
|4
|Шотландия
|8
|14
|5
|Литва
|8
|5
|6
|Мальта
|8
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|7
|19
|2
|Италия
|8
|19
|3
|Албания
|7
|12
|4
|Израиль
|8
|9
|5
|Македония
|7
|6
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|8
|22
|2
|Босния и Герцеговина
|8
|14
|3
|Греция
|8
|13
|4
|Кипр
|8
|10
|5
|Эстония
|8
|8
|6
|Гибралтар
|8
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Хорватия
|8
|16
|2
|Исландия
|8
|16
|3
|Турция
|8
|14
|4
|Украина
|8
|14
|5
|Финляндия
|7
|4
|6
|Косово
|7
|1