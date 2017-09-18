В Румынии определились с новым наставником сборной

Федерация футбола Румынии достигла принципиальной договоренности с Козмином Контрой, который в скором времени возглавит местную сборную.

Окончательное решение по специалисту будет приниматься исполкомом федерации.

Отметим, что сейчас Контра работает с бухарестским "Динамо".

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