В Румынии рефери сделал предложение коллеге прямо на поле

Перед стартом поединка 4-го румынского дивизиона между "Орадя" и "Диосиг" помощник арбитра Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая работала на матче лайнсменом.

Спешим сообщить, что девушка приняла обручальное кольцо. Все действие сопровождалось аплодисментами со стороны болельщиков и футболистов команд.

Отмечается, что Матица и Дума уже три года состоят в отношениях и неоднократно работали на одной игре.

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