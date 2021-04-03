В Румынии тренера уволили за выход команды на первое место

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В Румынии тренера уволили за выход команды на первое место

Фото твиттер Эмануэля Рошу

Мариус Паску покинул пост главного тренера "Залэу" по необычной причине.

По информации журналиста Эмануэля Рошу, наставника уволили за выход команды на первое место в третьем румынском дивизионе.

Сообщается, что руководство клуба рассталось с Паску из-за нежелания получить повышение в классе.

"Залэу" набрал 27 очков в 13 турах и лидирует в первенстве, опережая ближайшего преследователя на 1 балл.

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