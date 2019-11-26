В РУСАДА не исключили вероятность отстранения сборной России от Евро-2020

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В РУСАДА не исключили вероятность отстранения сборной России от Евро-2020
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что существует вероятность отстранения сборной России от участия в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

"Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое – до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе – до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных – тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA.

Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже – в середине января, – комитет по соответствию WADA его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.

Когда я увидел вопросы, которые WADA задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать измененную базу, не понимая, что это все будет определено, и для спортивных организаций наступят последствия?!" – приводит слова Гануса ВВС.

Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Кроме того, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Причиной возможной отстранения являются несоответствие данных допинг-тестов российских спортсменов. В WADA посчитали, что расхождение в данных является умышленным для сокрытия положительных допинг-тестов у россиян.

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