В "РЖД" отреагировали на слухи о продаже "Локомотива"
Пресс-служба госкомпании "Российские железные дороги" отрицает возможность продажи футбольного клуба "Локомотив".
В "РЖД" объяснили, что речь идёт об изменении структуры владения клубом внутри холдинга.
"Локомотив" не продаётся. В целях упорядочивания активов акции клуба вносятся в уставный капитал дочерней компании - АО "РЖД Управление активами", - говорится в комментарии.
"Железнодорожники" набрали 34 очка в 21 туре РПЛ и идут на шестом месте в таблице лиги.
Не пропустите: В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможной продаже клуба. | http://soccernews.ru
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