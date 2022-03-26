В "РЖД" отреагировали на слухи о продаже "Локомотива"

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В "РЖД" отреагировали на слухи о продаже "Локомотива"

Пресс-служба госкомпании "Российские железные дороги" отрицает возможность продажи футбольного клуба "Локомотив".

В "РЖД" объяснили, что речь идёт об изменении структуры владения клубом внутри холдинга.

"Локомотив" не продаётся. В целях упорядочивания активов акции клуба вносятся в уставный капитал дочерней компании - АО "РЖД Управление активами", - говорится в комментарии.

"Железнодорожники" набрали 34 очка в 21 туре РПЛ и идут на шестом месте в таблице лиги.

Не пропустите: В "Локомотиве" отреагировали на информацию о возможной продаже клуба. | http://soccernews.ru
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