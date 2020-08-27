В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе

В РЖД считают, что оснований для отставки гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе нет.

Ранее болельщики московского клуба сделали запрос по поводу увольнения функционера.

Один из фанатов "железнодорожников" в группе "United South Фанаты "Локомотива" во Вконтакте опубликовал письмо ведомства.

"В ответ на ваше обращение, поступившее на корпоративный портал ОАО "РЖД" по вопросу ФК "Локомотив", сообщаем следующее. Главными целями деятельности ОАО "РЖД" являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых железнодорожным транспортом. Как социально ответственная компания, ОАО "РЖД" поддерживает профессиональный спорт, осуществляя финансирование ведущих российских клубов выступающих под брендом "Локомотив", по наиболее популярным видам спорта. В футболе таким клубом является ФК "Локомотив", который неразрывно связан с брендом "РЖД" и холдингом в целом. Состав ФК "Локомотив" укомплектован высококвалифицированными футболистами, для которых созданы все условия, необходимые для качественной подготовки к играм и достижению высоких результатов.

Учитывая, что по итогам прошедшего чемпионата России по футболу ФК "Локомотив" стал серебряным призером и получил право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, у совета директоров клуба нет оснований для освобождения генерального директора Кикнадзе В.А. от занимаемой должности. В жизни любого клуба происходят изменения, которые по-разному воспринимаются командой и преданными болельщиками. В настоящее время клуб развивается согласно стратегии АО "ФК "Локомотив" на 2020-2023 года. По интересующим вопросам, связанным с деятельностью футбольного клуба "Локомотив", просим вас обращаться непосредственно в клуб".

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