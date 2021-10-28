В "Сабахе" отреагировали на новость о переговорах с Мусаевым

Фото твиттер "Краснодара"

Пресс-атташе "Сабаха" Эльнур Гамидов подтвердил факт переговоров с российским тренером Мурадом Мусаевым.

"Между Мурадом Мусаевым и клубом ведутся переговоры. Если будет формальное соглашение, об этом будет объявлено на нашем официальном сайте", - сказал представитель "Сабаха".

37-летний Мусаев до начала апреля возглавлял "Краснодар". После ухода с поста главного тренера "быков" он остаётся без работы.

"Сабах", набрав в 8 турах 4 очка, занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

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