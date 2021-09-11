В "Сан-Паулу" подтвердили уход Дани Алвеса

Фото твиттер Дани Алвеса

Спортивный директор "Сан-Паулу" Карлос Бельмонте заявил, что защитник Дани Алвес действительно покинул клуб.

"Алвес не пришёл на тренировку. Агенты сказали, что его нет из-за долгов. Мы предложили обсудить сложившуюся ситуацию, но футболист отказался. Мы решили, что Алвес больше не будет играть за "Сан-Паулу". Клуб важнее любого игрока", - сказал Бельмонте на пресс-конференции.

Алвес выступал за "Сан-Паулу" с 2019 года. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в ОАЭ или Саудовской Аравии.

По данным СМИ, клуб должен бразильцу около 2 миллионов долларов.

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