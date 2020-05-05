В "Сан-Паулу" прокомментировали интерес "Реала" к хавбеку Игору Гомесу

Исполнительный директор "Сан-Паулу" Раи подтвердил информацию о том, что мадридский "Реал" интересуется полузащитником клуба Игором Гомесом.

"Это правда, что "Реал" интересуется Игором Гомесом. Но Игор входит в сферу интересов многих европейских клубов. Впрочем, официальных контактов ни с кем не было", - приводит слова Раи Globo Esporte.

21-летний Гомес является воспитанником "Сан-Паулу". Всего за бразильский клуб он провел 31 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 марта 2023 года.

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