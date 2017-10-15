В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"
"Зенит" – "Арсенал" Т
Стадион: "Крестовский" (Санкт-Петербург, Россия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Артем Чистяков (Азов)
Закрывать программу 13-го тура российской Премьер-лиги будет поединок с участием лидера турнирной таблицы. Питерский "Зенит" примет на своем поле тульский "Арсенал", который на старте сезона демонстрирует лучший за всю историю показатель в элитном дивизионе. В целом же "сине-бело-голубые" имеют отличную статистику встреч против "канониров". В рамках Премьер-лиги "Зенит" выиграл все четыре матча у туляков, забивая в среднем в ворота соперника по три мяча. Любопытно, но в истории противостояния этих команд все же есть матч, в котором питерцы уступили, играя дома. Случилось это три года назад в рамках 1/8 финала Кубка России. Тогда "Арсенал" взял верх в дополнительное время (3:2).
"Зенит" по-прежнему остается единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем чемпионате. Подопечные Роберто Манчини лидируют в таблице Премьер-лиги, но опережают ближайшего конкурента на два очка. Не позволяют питерцам оторваться "железнодорожники" Москвы, но не из-за победной серии, а из-за частой потери очков "сине-бело-голубыми". Так, питерцы уже четыре раза сыграли вничью в 12-ти турах Премьер-лиги. Три из них пришлись на последние пять туров. А в крайнем матче чемпионата, который состоялся перед паузой на матчи сборных, "Зенит" и вовсе чудом ушел от поражения. В Махачкале питерцы сравняли счет лишь на 85-й минуте матча (2:2), когда Паредес отметился точным ударом.
"Арсенал" после неудачного стартового отрезка в последних матчах набрал неплохой ход. Конечно, команде Миодрага Божовича не хватает стабильности, ведь в последних пяти матчах "оружейники" одержали две победы при одной ничьей и двух минимальных поражениях. Но такие результаты подняли "Арсенал" над зоной переходных матчей на два очка. Учитывая высокую плотность расположения команд в этой части турнирной таблицы, при определенных раскладах "канониры" могут даже подняться на шестую строчку в таблице.
Интересные факты противостояния "Зенита" и "Арсенала" Т:
В Премьер-лиге "Зенит" выиграл у "Арсенала" все четыре матча с общим счетом 12:0
Питерцы остаются единственной командой в чемпионате, идущей без поражений
В предыдущем туре "Арсенал" нанес поражение "Краснодару" со счетом 1:0
Последняя встреча команд проходила 19 марта текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев (2:0)
Ориентировочные составы на игру:
"Зенит": Лунев – Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Ерохин, Паредес, Полоз, Дзюба, Кокорин.
"Арсенал" Т: Габулов – Хагуш, Беляев, Сунзу, Комбаров, Боурчану, Максимов, Александров, Ткачев, Джорджевич, Расич.
Прогноз на матч "Зенит" – "Арсенал" Т:
"Зенит" в этом сезоне демонстрирует результативную игру в атаке и надежную игру в защите. Конечно, именно "сине-бело-голубые" являются явными фаворитами противостояния, но стоит отметить, что в этом сезоне "оружейники" с разницей больше чем в один мяч уступали только московскому "Спартаку".
На победу питерцев букмекеры предлагают коэффициент – 1.25 баллов. На успех туляков, в среднем, от 10.00 баллов. Ничейный исход оценивается в 5.50 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|13
|28
|2
|Локомотив Москва
|13
|26
|3
|ЦСКА Москва
|13
|24
|4
|Краснодар
|13
|21
|5
|Спартак Москва
|13
|20
|6
|Урал
|13
|19
|7
|Уфа
|13
|17
|8
|Арсенал Тула
|13
|17
|9
|Ахмат
|13
|17
|10
|Рубин
|13
|17
|11
|Ростов
|13
|16
|12
|Амкар
|12
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|13
|Динамо Москва
|13
|13
|14
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|13
|11
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|13
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