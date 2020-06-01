В Санкт-Петербурге может быть создан новый клуб "Динамо"

Теги вячеслав малафеевзенит санкт-петербург

В Санкт-Петербурге может быть создан новый клуб "Динамо"

В Санкт-Петербурге может появиться новый футбольный клуб. Об этом сообщает "Чемпионат". 

Новая команда будет частной и назваться "Динамо". Скорее всего, клуб начнет с выступления в третьем дивизионе страны (ПФЛ).

Руководителем клуба, вероятно, станет Вячеславом Малафеевым, который вчера, 31 мая, покинул пост помощника спортивного директора "Зенита".

Напомним, в Петербурге уже была команда "Динамо", которая в 2018 году переехала в Сочи и менила название на ФК "Сочи".

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