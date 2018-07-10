В Санкт-Петербурге нарисовали новое граффити с Черчесовым

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В Санкт-Петербурге нарисовали новое граффити с Черчесовым

В Санкт-Петербурге нарисовали новое граффити с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

Прошлое изображение тренера было испорчено неизвестными. В итоге его закрасили и сделали новое.

Отметим, что новое граффити вы сможете найти на подстанции в Пушкарском саду.

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