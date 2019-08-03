В Санкт-Петербурге ОМОН избил фанатов "Зенита"

1 Теги зенит санкт-петербургкраснодар

В Санкт-Петербурге ОМОН избил фанатов "Зенита"

В России произошел еще один случай избиения футбольных болельщиков сотрудниками ОМОНа.

Перед матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:1) от силовиков досталось фанатам петербургского клуба. Причина произошедшего пока не разглашается.

Напомним, что 20 июля сотрудники ОМОНа избили фанатов "Спартака" в Ростове после матча с одноименным клубом (2:2) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Как показало видео, ОМОНовцы напали на болельщиков сзади и принялись избивать их дубинками.

Не пропустите: Появилось новое видео, как ОМОН избивает фанатов "Спартака" в Ростове. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кто там кого окружает?АХАХАХАХХАХААХ

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 4 8
3 Урал Урал 4 7
4 Рубин Рубин 3 7
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
6 Краснодар Краснодар 3 6
7 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
8 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
9 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 3 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов