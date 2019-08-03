В Санкт-Петербурге ОМОН избил фанатов "Зенита"

В России произошел еще один случай избиения футбольных болельщиков сотрудниками ОМОНа.

Перед матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:1) от силовиков досталось фанатам петербургского клуба. Причина произошедшего пока не разглашается.

На «Тамбове» были лишь угрозы. Теперь мощная драка. Болельщики «Зенит» против ОМОНа. Москва позавидует pic.twitter.com/goN8gxEXCD — Dmitrii Zimin (@ZiminRussia) 3 серпня 2019 р.

Напомним, что 20 июля сотрудники ОМОНа избили фанатов "Спартака" в Ростове после матча с одноименным клубом (2:2) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги. Как показало видео, ОМОНовцы напали на болельщиков сзади и принялись избивать их дубинками.

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