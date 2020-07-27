В Санкт-Петербурге отметили золотой дубль "Зенита"

Минувшей ночью в Санкт-Петербурге прошли гуляния, посвящённые победе "Зенита" в РПЛ и Кубке России.

Золотой дубль "сине-бело-голубых" отметили световым шоу на Дворцовом мосту. Мероприятие длилось полтора часа.

Напомним, что "Зенит" выиграл чемпионат и Кубок за один сезон впервые с 2010 года.

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